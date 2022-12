Über Grenzübergang Hörbranz unerlaubt zum Standesamt

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022 hat die Bundespolizei einen pakistanischen Staatsbürger in Zurückschiebungshaft eingeliefert. Der Migrant war am Vortag mit einem Fernreisebus über den Grenzübergang Hörbranz unerlaubt eingereist.

Seine mitreisende Frau hatte ihm dazu Beihilfe geleistet. Die Beamten stießen außerdem auf eine Fahndungsnotierung sowie ein gefälschtes Dokument.

Pakistaner wollte zum Standesamt