Über dieses "Spiel" staunt die Gaming-Welt!

"Harold Halibut"“" sieht aus wie Puppentheater, ist aber ein preisgekröntes Adventure-Game

(PC, XBX & PS5) So ein Spiel hat die Gaming-Community noch nicht gesehen: "Harold Halibut" inszeniert mit Stop-Motion-Animation ein charmantes Sci-Fi-Abenteuer und haucht damit dem angestaubten Adventure-Genre neues Leben ein. Zwar gibt es wenig konventionelles Rätselraten, dafür aber eine schöne Geschichte in faszinierender Optik mit einzigartigen Charakteren und stilvollem Humor. Die Augsburger Puppenkiste trifft auf Wes Anderson. Das Kölner Studio Slow Bros. wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

Die Ausgangssituation gestaltet sich recht düster: Das stadtgroße Raumschiff „Fedora“ ist nach der Flucht von der Erde vor über 200 Jahren auf einem unbekannten Planeten bruchgelandet und in einem fremden Ozean versunken. Harold Halibut lebt in der Fedora, seit er denken kann. Er ist kein strahlender Held – er ist phlegmatisch und erledigt als Laborassistent Botengänge für die leitende Wissenschaftlerin des Schiffes. Eine schicksalhafte Begegnung soll Harolds Welt für immer verändern. Mehr darf zur Story nicht verraten werden, um nicht zu spoilern. Nur so viel: Sie hält einige große und kleine Überraschungen bereit.