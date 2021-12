Über 90 Prozent der Lehrkräfte an AHS geimpft

Die Impfquote unter Österreichs Lehrpersonen steigt weiter: Ende November waren laut Statistik Austria 85,3 Prozent der Pädagogen geimpft, bei der letzten Auswertung Ende September waren es 84 Prozent.

Am niedrigsten ist die Quote nach wie vor an Volksschulen, am höchsten an AHS. Nach Bundesländern gibt es die meisten geimpften Lehrkräfte im Burgenland, die wenigsten in Salzburg und OÖ. Der Anteil Geimpfter ist aber überall höher als in der Gesamtbevölkerung.