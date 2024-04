Über 8.000 Euro Strafe! 88-jähriger Geisterfahrer sorgte in Italien bei Tarvis für Alarm

Ein 88-jähriger Geisterfahrer ist mit seinem Wagen acht Kilometer lang auf der italienischen Autobahn A23 in der Nähe von Tarvis auf der Gegenspur gefahren.

Der Zwischenfall war bereits am 12. April passiert, wurde aber erst am Donnerstag von der Polizei bekanntgegeben. Mehrere Autofahrer hatten gemeldet, dass das Auto auf der Überholspur der Autobahn in die falsche Richtung fuhr und andere Fahrzeuge beinahe streifte. Sofort wurde der Verkehr an der Staatsgrenze zu Österreich blockiert, während eine Polizeistreife das Fahrzeug aufhielt.