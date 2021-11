Freitagmorgen steigt die Zahl der aktiv positiven Fälle in Vorarlberg über 8.000.

Über 8.000 aktiv positive CoV-Fälle in Vorarlberg

Am Donnerstag wurden in Vorarlberg 927 Neuinfektionen verzeichnet, Freitagmorgen kamen 58 dazu, was die Zahl der aktiv positiven Fälle auf 8.029 steigen lässt.

Stand Freitag, 8 Uhr: Am Freitagmorgen wurden in Vorarlberg 58 Corona-Neuinfektionen gemeldet, 14 Personen galten im selben Zeitraum als genesen. Damit sind aktuell 8.029 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung.

Aktuell werden insgesamt 95 Corona-Patienten in Vorarlbergs Krankenhäusern behandelt, 16 davon auf der Intensivstation. Drei weitere Menschen starben am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg auch Donnerstag wieder stark gestiegen und liegt erstmals seit Ausbruch der Pandemie bei über 1100. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 991 gestiegen.

Die Lage in den Spitälern

Zurzeit werden in Vorarlberg 79 Covid-Patienten auf einer Normalstation betreut, davon sind 46 vollständig geimpft. 16 Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden, vier davon sind geimpft.

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 102 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 18 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 120 Mitarbeitende - coronabedingt - nicht arbeiten, das sind rund 2 Prozent der Beschäftigten.

345 Todesopfer

Am Donnerstag sind drei weitere Person im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben. Insgesamt sind 345 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Donnerstag 14 Uhr:

