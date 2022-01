Über 13.000 aktiv Positive in Vorarlberg

Am Montag wurden 1.389 Neuinfektionen registriert, bis Dienstagmorgen kamen weitere 418 dazu. Damit gelten aktuell 13.017 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Dienstagmorgen, 8 Uhr: Insgesamt 1.389 Neuinfektionen wurden am Montag verzeichnet, dem gegenüber stehen 579 Genesungen. Bis Dienstagmorgen kamen 418 Neuinfektionen und 12 genesene Personen dazu. Damit sind aktuell 13.017 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Derzeit müssen in Vorarlberg acht Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. 47 Corona-Patienten werden auf einer Normalstation behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb in Vorarlberg am Montag nahezu unverändert liegt bei 1.918. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen – auf 1.971.

Lage in den Spitälern

Derzeit müssen in Vorarlberg acht Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, davon sind sieben Patienten nicht vollständig geimpft.

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 129 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 18 Mitarbeitende sind als Kontaktperson in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 147 Mitarbeitende - coronabedingt - nicht arbeiten, das sind rund 2,5 Prozent der Beschäftigten.

437 Todesopfer

Am vergangenen Donnerstag wurde ein weiteres Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind bisher 437 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.