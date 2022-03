UArewelcome – Jobs für die Ukraine

ländlejob.at erleichtert den Einstieg am Vorarlberg Arbeitsmarkt für Ukrainer:innen. Jetzt Unterstützung anbieten.

Mit #UArewelcome heißen ländlejob.at und alle teilnehmenden Unternehmen aus Vorarlberg ukrainische Staatsangehörige im Vorarlberger Arbeitsmarkt willkommen. Besonders die Jobsuche kann in einem fremden Land sehr herausfordernd sein, vor allem durch sprachliche Barrieren.

Um diesen Schritt zu erleichtern, bietet ländlejob.at eine zentrale Anlaufstelle für offene Jobangebote von Arbeitgebern der Region. In der eigens eingerichteten Jobkategorie „Jobs for Ukraine“ finden sich bereits zahlreiche Stellenangebote in englischer Sprache, die täglich mit neuen Jobs ergänzt werden.

Claudia Nessler

„Wir wollen Ukrainer:innen Zugang zu den vielfältigsten Jobs der Region bieten, in denen ihre Stärken am besten zum Einsatz kommen. Daher ist es für uns eine Herzensangelegenheit, Unternehmen zu ermutigen, ihre Jobs kostenlos auf ländlejob.at zu veröffentlichen.“, so Claudia Nessler, Leitung ländlejob.at. Arbeitgeber wie Getzner Textil oder die Zumtobel Group sowie zahlreiche große und kleine Unternehmen aus dem ganzen Land haben umgehend reagiert und ihre Jobs veröffentlicht.

Anja Längle

Die Zumtobel Group AG sieht die Unterstützung der aus der Ukraine geflohenen Menschen als wichtige Pflicht an und macht sich als Partner für die Initiative stark. „Als einer der größten Arbeitgeber Vorarlbergs sind wir unserer sozialen Verantwortung im Land bewusst. Wir möchten helfen! Mit einem neuen Job wollen wir den Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, wieder Stabilität und Sicherheit geben. Wir wollen sie dabei unterstützen ein neues Leben in einem anderen Land aufzubauen. Für das Unternehmen sind im gegenwärtigen Fachkräftemangel gut ausgebildete Spezialisten zudem ein Gewinn.“, so Anja Längle, Head of Recruiting bei der Zumtobel Group.

Hilfe bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen

Damit ist es nicht getan – ländlejob.at bietet ukrainischen Bürger:innen zudem die Möglichkeit sich für ein Coaching zum Thema Lebenslauferstellung bzw. Bewerbungsgespräche in Vorarlberg anzumelden, um sich erfolgreich mit ihren Unterlagen zu bewerben. In einzelnen 1:1 Sessions werden die Unterlagen überarbeitet oder gemeinsam von Grund auf neu erstellt.

Mit diesem Beitrag setzt ländlejob.at den wichtigen Schritt, Arbeitgeber der Region mit ukrainischen Bürger:innen zu vernetzen.

Interessierte finden hier alle ausgeschriebenen Stellen:

Wenn auch Sie offene Jobangebote haben und diese in der Jobkategorie „Jobs for Ukraine“ kostenlos auf ländlejob.at veröffentlichen möchten, senden Sie uns Ihre Informationen über dieses Formular: