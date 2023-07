U21-EM: England und Spanien stehen im Finale

England und Spanien setzen sich in den Halbfinalduellen gegen Israel bzw. die Ukraine deutlich durch und treffen im Endspiel am Samstag aufeinander.

Die U21-Fußball Europameisterschaft in Georgien und Rumänien biegt langsam in die Zielgerade ein. In den Semifinalduellen zwischen Israel gegen England sowie Spanien gegen die Ukraine wurden die Finalisten für kommenden Samstag ermittelt.

England mit klarem Erfolg

In Batumi trafen Überraschungsteam Israel und England aufeinander. Bereits in der Vorrunde gab es dieses Duell, dort setzten sich die "Three Lions" mit 2:0 durch. Auch am heutigen Abend sollte das Team von der Insel am Ende als Sieger vom Platz gehen.

Nottingham-Stürmer Gibbs-White brachte die Engländer drei Minuten vor der Pause mit seinem Kopfballtreffer in Front, nachdem er nach 17 Minuten zunächst noch vom Elferpunkt vergab. In Halbzeit zwei machten Palmer (63.) sowie Archer (90.) endgültig alles klar und sicherten ihrer Mannschaft dank eines 3:0-Erfolgs das Finalticket am kommenden Samstag.

Spanien komplettiert Finale

Auch Spanien und die Ukraine spielten bereits in der Vorrunde gegeneinander. Dieses erste Duell endete mit einem 2:2-Remis, die Partie heute in Bukarest stand aber unter komplett anderen Vorzeichen. Denn vor allem die Iberer traten im Gruppenspiel mit der zweiten Garnitur an, aber auch die Ukrainer konnten aufgrund der bereits vorzeitig erfolgten Qualifikation für die K.O.-Runde einige Spieler schonen.

Bondarenko brachte die Ukraine zwar nach nur 13 Minuten in Führung, Spanien antwortete allerdings prompt und drehte die Partie innerhalb von sieben Minuten zu ihren Gunsten. Ruiz (17.) und Sancet (24.) trafen für die Iberer und besorgten damit den 2:1-Pausenstand.

Nach Seitenwechsel erhöhten Blanco (54.) und der eingewechselte Oroz (68.) auf 4:1, die Partie war also etwas mehr als 20 Minuten vor dem Ende frühzeitig entschieden. Gomez traf schließlich zum 5:1-Endstand aus Sicht der Spanier (78.). Als kleines Trostpflaster darf sich die Ukraine - wie auch Israel - dank des Einzugs ins Semifinale über die Qualifikation zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr freuen.