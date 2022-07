U-Ausschuss - Vor Sommerpause kommen noch Sobotka und Schramböck

Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss trifft sich in dieser Woche zu seinen letzten Befragungstagen vor der Sommerpause.

Umfragen für Partei

Im Fokus des Interesses stehen bei der Befragung der ehemaligen Wirtschaftsministerin die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten in ihrer Zeit als Ressortchefin. Opposition und Grünen vermuten ja, dass in ÖVP-geführten Ministerien Umfragen mit Fragestellungen im Interesse der Partei oder von Altkanzler Sebastian Kurz in Auftrag gegeben wurden. Besonderes Interesse haben die Abgeordneten aber auch für einen von der Meinungsforscherin und früheren Familienministerin Sophie Karmasin in den Jahren 2019 und 2020 für das Wirtschaftsministerium durchgeführten "Leitbildprozess", der 125.920 Euro an Steuergeld gekostet hat, dessen Output nach dem Dafürhalten der Opposition aber gering war. In dieser Causa prüft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mittlerweile nach einer Anzeige einen Anfangsverdacht.