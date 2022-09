U-Ausschuss befasst sich mit "Putin-Kuschelkurs"

Die Sommerpause ist vorbei. In den kommenden Tagen soll es im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss um die Abhängigkeiten von Österreich gegenüber Russland gehen.

"Wir haben uns die Akten noch einmal besonders mit der 'Russlandbrille' angesehen, auch um herauszufinden, wie Österreich in die Abhängigkeit von russischem Gas schlittern konnte", sagt Nina Tomaselli, Grüne Fraktionsführerin im Ausschuss. Sie räumt bei "Vorarlberg LIVE" ein: "Wir haben da auch etwas übersehen. Der Machtzirkel um Sebastian Kurz hat uns in eine gefährliche Situation manövriert."

Abhängigkeit wurde erhöht

Wallner ohne Berührungsängste

Grenzen der Wirtschaft

Ziel der Befragung ist jedoch nicht nur, mehr Hintergründe zu Gasgeschäften aufzudecken, sondern auch mögliche Gegengeschäfte von "reichen Freunden der ÖVP", so Tomaselli, aufzuklären. In den Akten seien schon Hinweise gefunden worden. "Wo sind die Grenzen der Wirtschaft? Geht die Wirtschaft über alles? Oder wäre es nicht auch Aufgabe der Politik gewesen, Putin als das zu begreifen, was er ist: Ein Feind der europäischen Werte", so Tomaselli.