U-Ausschuss beendet: Das sagt Nina Tomaselli

Nina Tomaselli sprach in "Vorarlberg LIVE" über das Ende des Ibiza-U-Ausschusses und die Erkenntnisse der Aufklärungsarbeit.

Grüne und ÖVP haben gegen eine Verlängerung des Ibiza-U-Ausschusses gestimmt, am 15. Juli ist Schluss. Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen im U-Ausschuss, sagt am Montag in "Vorarlberg LIVE", dass ihre Partei "an der ÖVP gescheitert" sei. Der Hintergrund sei ihrer Ansicht nach, dass die Erkenntnisse für die Partei von Sebastian Kurz immer unangenehmer geworden seien.