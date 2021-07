U-Ausschuss: "Abhängigkeit" zwischen ÖVP/FPÖ und Novomatic

Zum Ibiza-Untersuchungsausschuss liegt ein erstes offizielles Resümee vor.

Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl hat am Freitag seinen Entwurf für einen Abschlussbericht an die Parlamentsdirektion und die Klubs übermittelt. Er ortet in dem der APA vorliegenden Dokument ein "gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis", das zwischen der früheren türkis-blauen Regierung und dem Novomatic-Konzern entstanden sei, auch wenn ein konkreter Deal nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte.