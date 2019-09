"Two and a half Mnan"-Star von Demi Moore entjungfert?

In ihrer neuen Biografie „Inside Out“ packt Demi Moore aus. Dabei kommen nicht nur Geheimnisse und Traumata aus ihrer eigenen Vergangenheit, sondern auch pikante Details über Schauspielkollegen ans Licht.

Für den Film "Eine starke Nummer" standen Demi Moore und Jon Cryer 1984 gemeinsam vor der Kamera. "Ich habe eine junge Sängerin in einem Nachtclub gespielt und er ein 19-jährigen Fotografen, der sich in sie verliebt. Es war seine erste Filmrolle." schreibt sie in ihrem Buch.