TV-Dokumentation aus Vorarlberg

„Bewegende Natur – Der Naturpark Nagelfluhkette am Samstag, 1. Juni 2019, 16.30 Uhr, ORF 2

Wo der Bodensee nah ist, die Alpen beginnen und ein besonderes Gestein die Landschaft prägt, liegt der Naturpark Nagelfluhkette, der erste grenzüberschreitende Naturpark zwischen Österreich und Deutschland. Fünfzehn Gemeinden aus Vorarlberg und dem benachbarten Allgäu haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Natur- und Kulturlandschaft zu schützen und so weiter zu entwickeln, dass die Vielfalt an Lebensformen erhalten bleibt. Eigens ausgebildete Naturpark-Ranger helfen Touristen bei der Entdeckung der Naturerlebnisregion, in den speziellen Naturparkschulen lernen die Kinder den schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen.