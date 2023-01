Turniersieger Hohenems und Alberschwende stehen im Finale

Jubilar VfB Hohenems und FC Alberschwende schaffen Sprung unter die besten acht Teams.

Nach Gaißau 1b (4. Landesklasse) und dem Dornbirner SV (Eliteliga) erreichen VN.at Eliteligaklub VfB Hohenems und FC Alberschwende (Vorarlbergliga/Winterkönig) die Endrunde des 25. Wolfurter Hallenmasters. Zum 100-Jahr-Jubiläum greift der Eliteliga Tabellenzweite aus der Grafenstadt zum 25. Geburtstag vom Wolfurter Hallenmasters nach den Sternen, sprich man will am Dreikönigstag die schwere Pokaltrophae in die Höhe stemmen. Hohenems entwickelt sich auch zum großen Favorit auf den ersten Platz in der Endrunde. Unter der Regie von Spielmacher und Torgarant Pierre Nagler zeigten die Emser einen modernen Hallenkick. Hohenems gewann in der Vorschlussrunde alle fünf Partien. Pierre Nagler schoss sieben Traumtore und glänzte mit viel Spielwitz, ist bisher der auffälligste Akteur auf dem Parkett. Im grünen Jubiläumsdress sind die Emser eine Klasse für sich. Hohenems gewann gegen Alberschwende durch sehr späte zwei Tore 37 Sekunden und 27 Sekunden vor Schluss von Nagler mit 3:1. Neunzehn Jahre nach dem Turniersieg ist Hohenems drauf und dran zum zweiten Mal am Ende zu jubeln. Der Jubilar steht zum insgesamt zehnten Mal im großen Finale. Acht Siege und nur eine Niederlage gab es bislang für Hohenems in diesem Turnier. Hohenems trifft im Finale auf den Ligakonkurrenten Dornbirner SV. Großer Jubel im Lager des besten Fanklub vom Hallenmasters von Alberschwende. Im letzten Spiel deklassierte der Vorarlbergliga Spitzenreiter den Hausherrn Wolfurt mit 6:2. Dabei führte der Eliteligaverein mit 1:0, aber Volkan Akyildiz mit seinem Triplepack zerstörte die Hoffnungen von Wolfurt zum elften Mal im Heimturnier unter den besten acht Teams zu stehen. Alberschwende mit Gastspieler Esref Demircan hat sich den Aufstieg ins Finalturnier redlich verdient, steigerte sich im Halbfinale zusehends. Hausherr Wolfurt verlor schon gegen Hohenems 1b im Penaltyschießen. Dabei vergaben Wolfurt Spieler Felix Moosmann und Memo Bajraktar beide Strafstöße. Knapp gescheitert ist das starke Hohenems 1b-Team. Endstation war auch für das Wälderduo Schwarzenberg und Egg/Andelsbuch 1b.TK