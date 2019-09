Turniersieg für die Weltmeister war einsame Klasse

Die Radball-Weltmeister Markus Bröll und Patrick Schnetzer siegten zum dritten Mal in Folge

Zum 100-jährigen Jubiläum war der RSC „Westfalia 1919“ Niedermehnen Gastgeber des 5. UCI-Radball Weltcup Turniers 2019. In Stemwede/Deutschland, am Beginn der norddeutschen Tiefebene nordöstlich von Osnabrück trafen sich Spitzenradballteams aus sieben Nationen. Für Österreich waren die Höchster Patrick Schnetzer/Markus Bröll am Start, es war ihr drittes Weltcup-Turnier in diesem Jahr und sie konnten es mit einem vielbeachteten 9:8 Sieg gegen das deutsche Top-Team vom RV Obernfeld (André und Raphael Kopp) für sich entscheiden. Damit übernahmen sie auch die Führung im Gesamtweltcup 2019 (150 Punkte/3 Siege).

Sowohl der RV Obernfeld/GER wie auch die Höchster Weltmeister ließen in der Vorrunde ihren Gegnern keine Chance und gewannen ihre Gruppe jeweils überlegen. So kam es dann in den Halbfinalbegegnungen zu spannenden Spielen, wobei die mit einer Wildcard angetretenen Cordes/Endrowait vom RC Iserlohn/GER lange Zeit mit den Höchstern mithalten konnten, ehe Markus Bröll mit sehenswerten Treffern den Halbfinalsieg mit 7:5 und somit den Finaleinzug fixierte. Der RV Obernfeld machte gegen den RSV Waldrems ein gutes Spiel und siegt überlegen mit 8:2.

Das Spiel um den Turniersieg war dann an Spannung und Dramatik kaum noch zu überbieten. Das packende Endspiel zwischen den amtierenden Weltmeistern Patrick Schnetzer und Markus Bröll vom RC Höchst und André Kopp / Raphael Kopp (RV Obernfeld/GER) endete nach 14 Spielminuten mit 5:5 und musste somit in die Verlängerung gehen. Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell, in dem es mit Tempo in beide Richtungen ging. In der regulären Spielzeit gelang es Obernfeld stets einen Rückstand auszugleichen. Als Patrick Schnetzer dann zweimal vom Viermeterpunkt zur 5:3 Führung traf, schien das Spiel entschieden. Doch die Kopps schafften mit Kampfgeist und Einsatz den kaum noch für möglich gehaltenen Ausgleich. In der siebenminütigen Verlängerung waren die Höchster immer in Führung, Obernfeld kam aber immer wieder heran. Im Wettlauf mit der Zeit vergab Raphael Kopp eine gute Möglichkeit zum 8:8 Ausgleich. Im Gegenzug fiel dann das vorentscheidende 9:7 für die Weltmeister. Das 9:8 war dann nur noch Resultatkosmetik.