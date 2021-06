Turnhallen und Schulsportplätze sollen in den Ferien offen bleiben

Für Kinder und Jugendliche ist es besonders wichtig, dass nach den langen Einschränkungen durch die Pandemie jetzt Sport und Bewegung endlich wieder gemeinschaftlich bzw. im Verein ausgeübt werden können.

Dafür sollen ihnen auch über den Sommer möglichst alle Sportanlagen im Land zur Verfügung stehen, betonen Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Landesrätin Martina Rüscher. Sie ersuchen in einem Schreiben die Schulen und die Gemeinden als Schulerhalter, deren Turnhallen und Sportplätze auch in den Sommerferien offen zu lassen und Sportvereinen und Bewegungsinitiativen die Benützung zu ermöglichen.

Bewegung und soziale Kontakte

Gerade für Kinder und Jugendliche war die Zeit der Pandemie enorm belastend, weil sie Bewegung und soziale Kontakte besonders brauchen, so Schöbi-Fink und Rüscher. Studien belegen die gravierenden Auswirkungen auf die jungen Menschen. Umso wichtiger ist es, sie jetzt, da es wieder möglich ist, auch in der schulfreien Zeit ihren Bewegungsdrang im Freundeskreis bzw. in der Gemeinschaft Gleichaltriger ausleben zu lassen. Die Schulen werden daher gebeten, Anfragen von Sportvereinen und -verbänden sowie Initiativen, die Platz für zusätzliche Bewegungsangebote im Sommer suchen, zu unterstützen. Die Bitte richtet sich insbesondere an jene Schulen, die einen externen Zugang zu ihren Sportanlagen haben, sodass das Betreten anderer Teile des Schulgebäudes nicht nötig ist.