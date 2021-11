Turnerschaft Rankweil erlebt einen neuen Boom

Viele sehr junge Sportler haben sich nach der coronabedingten Pause für den Turnsport entschieden.

RANKWEIL. Seit der Gründung vor 75 Jahren liegt der Volksbank Turnerschaft Rankweil der Nachwuchs sehr am Herzen. Die Jugendabteilung zählt in der Marktgemeinde Rankweil zu den größten Sportvereinen und viele junge Rankler Turner wussten auf nationaler Ebene zu überzeugen. Nach der coronabedingten schöpferischen Pause haben alle Turngruppen das normale Trainingsprogramm wieder aufgenommen. Besonders die Kinder Turn10 Gruppe erlebt einen wahren Boom und viele blutjunge Neueinsteiger nehmen die sinnvolle Freizeitbeschäftigung unter fachkundiger und professionellen Übungseinheiten wahr. Der ehemalige Obmann der TS Rankweil Bernd Steidl hat zusammen mit seinen bewährten Trainern den Ansturm sehr gut bewältigt und inzwischen ist alles im Ablauf schon zur Routine geworden. In der Sparte Kunstturnen Mädchen sind neue, sehr talentierte Sportler dazu gekommen. Bei den landesweiten Nachwuchs-Titelkämpfen in Wolfurt der sechs- bis fünfzehn Jährigen nahm die TS Rankweil mit 25 Athleten teil. Almila Sencelikel (U-9), Theresa Lercher (U-11) und Larissa Gschliesser (Juniorinnen) holten in ihren Bewerben sensationell die Goldmedaille. Malou Jahn (U-11) und Seline Huber (Jugend-3) wurden jeweils Zweite. Zoe Meier (Jugend-3-Kader) und Ceren Suicmez (Juniorinnen) erkämpften sich die Bronzene. Weitere zahlreiche Topplatzierungen komplettierten für die TS Rankweil das starke Endergebnis der ersten Bewährungsprobe nach dem langen Lockdown. Das Trainerteam unter der Leitung von Nadine Flatz bietet für den Trainings- und Wettkampfbetrieb beste Voraussetzungen um in dieser Randsportart auf höchsten Niveau die Basis für bestmögliche Leistungen zu erbringen. Allerdings stehen gleich drei Übungsleiter in der Leichtathletik aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, das erschwert einen normalen Trainingsbetrieb. Die Mithilfe von Eltern erleichtert aber den normalen Alltag im Nachwuchsbereich. Neben dem Kunstturnen, Leichtathletik und diversen Turnbewerben kommen die jungen Aktiven im Breakdance, Trampolinspringen, Tanzen, Gymnastik und Laufen für Erwachsene voll auf ihre Kosten. Das komplette Angebot an allen Trainingsterminen gibt es auf der Webseite www.ts-rankweil.at. VN-TK