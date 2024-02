Turnerkränzchen in der Rose

Turnerschaft Hörbranz feiert ausgelassen im Gasthaus Rose

Im letzten Faschingswochenende geht es in Hörbranz an allen Ecken und Enden rund, zahlreiche Veranstaltungen laden zum Besuch ein. Traditionell findet am Rosenmontagabend das Faschingskränzchen der Turnerschaft Hörbranz statt, ein Geheimtipp im Hörbranzer Faschingskalender. Heuer hatten Organisatorinnen Susi, Ilga, Eva und Hildegard das Thema „Garten“ als Motto ausgegeben und daher war an diesem Abend einiges an Gemüse im Gasthaus Rose zu sehen. Ausgelassen, bunt maskiert und bestens aufgelegt wurde Fasching gefeiert. Dass die Turner immer fleißig ihren Körperertüchtigungen nachkommen, bewiesen sie eindeutig, auf der Tanzfläche war den ganzen Abend viel Bewegung. Nicht nur die Vereinsmitglieder nutzten den Abend zum amüsanten beisammen sein, auch Freunde und Bekannte ließen sich dieses Faschingsfest nicht entgehen. So war die Gaststube in der „Rose“ bestens gefüllt. Von vollen Festsälen abschrecken ließ sich auch die Hörbranzer Faschingsgesellschaft nicht. Das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree und Prinz Florian samt ihrem wunderbaren Seerosengefolge, an diesem Abend ausnahmsweise nur von den Hörbranzer Raubrittern begleitet, weil die Leiblachtaler Schalmeien leider verhindert waren, stattete den Turnern einen Besuch ab. Zwischen den feierlaunigen Turnerinnen und Turnern wurde die Prinzenshow aufgeführt und an die Organisatoren des mehr als gelungenen Abends wurden die Prinzenorden verliehen.