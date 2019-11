Turnerin (20) wird im Tod zur Lebensretterin

Bei einem Sturz vom Stufenbarren zog sich die US-amerikanische Kunstturnerin Melanie Coleman tödliche Verletzungen zu. Ihre Eltern beschlossen, die Organe der jungen Frau zu spenden. So wurde sie im Tod zur Lebensretterin.

Eltern entschieden sich Melanies Organe zu spenden

Nach dem tragischen Unfall am Stufenbarren spendeten Melanies Eltern ihre Organe an Menschen, die dringend darauf angewiesen waren.

Wir sind zuversichtlich, dass das Geschenk des Lebens in denjenigen leben werde, die es am dringendsten durch Organspenden benötigten", so die Familie in einem Statement. "Wir sind für die Unterstützung von allen, insbesondere unserer kleinen Stadt mit großem Herzen gerührt. Es macht uns demütig. Melanie wird traurig und zutiefst von all jenen vermisst, die sich mit ihr trafen."