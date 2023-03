Turn10: 233 Aktive aus fast 40 Mannschaften im Einsatz

Zweitägiges Turn-Spektakel in der Grafenstadt Hohenems und Wolfurt.

Im Turn10 Landesfinale der Mittelschulen und AHS-Unterstufen steht beim Wettkampf am Donnerstag in Wolfurt ein Neustart an; nachdem drei Jahre lang wegen Corona-Maßnahmen Absagen erfolgen mussten, hat sich die Teilnehmerzahl von ehemals 36 Teams 2019 auf nur noch 19 Mannschaften (144 Aktive) reduziert. Nach wie vor vertreten sind fünf sportliche Schulen: MS Zwischenwasser, MS Wolfurt, BG Dornbirn, MS Hard am See und BG Bregenz Gallus – und so ist die Hoffnung gegeben, dass auch an den Normalklassen in Zukunft wieder mehr Turnsport an den Schulen betrieben wird. Beginn des Wettkampfes in Wolfurt: 09:00 in der Hofsteigsporthalle.