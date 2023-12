Türkische Süper Lig setzt Spielbetrieb aus: Schock nach Gewaltattacke auf Schiedsrichter

Nach einer schockierenden Attacke des Ankaragücü-Präsidenten auf einen Schiedsrichter setzt die türkische Süper Lig den Spielbetrieb aus. Dieser Vorfall löst weltweit Bestürzung aus und führt zu sofortigen Reaktionen und Maßnahmen.

Die Attacke und ihre unmittelbaren Folgen

In einem beispiellosen Vorfall, der den türkischen Fußball erschüttert, hat die Süper Lig ihren Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit ausgesetzt . Der Grund ist eine gewalttätige Attacke von Ankaragücüs Klubpräsident Faruk Koca auf den FIFA -Schiedsrichter Halil Umut Meler, die international für Entsetzen sorgte. Dieser brutale Vorfall führte zu einer sofortigen Reaktion der Liga, wobei selbst FIFA-Chef Gianni Infantino und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ihre tiefe Bestürzung und Verurteilung zum Ausdruck brachten.

all

all

self

self

Reaktionen und Verurteilungen

Nach einem Unentschieden im Spiel Ankaragücü gegen Rizespor im Eryaman Stadium eskalierte die Situation, als Koca auf das Spielfeld stürmte und Meler angriff, was zu schweren Verletzungen führte. Der Schiedsrichter musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo eine Gehirnerschütterung und eine Fraktur am Auge diagnostiziert wurden.