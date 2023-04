Türkische Messe in Dornbirn: Kultur kennenlernen und Vorurteile beseitigen und abbauen

Kultur, Unternehmen und Küche

Erdbeben als Schwerpunkt - auch Landesrat Gantner kommt

Der Schwerpunkt wurde heuer auf Erdbeben gelegt. "Aufgrund der beiden großen Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben wir alle Konzerte und Musikveranstaltungen abgesagt", erklärt Abdi Tasdögen, Sprecher des Veranstalters, der Österreichischen Islamischen Föderation, im VOL.AT-Gespräch. Dafür gibt es auf der Bühne verschiedene Charity-Veranstaltungen für die Erdbebenopfer in der Türkei." Auch der Hasene Hilfs- und Sozialverein ist mit einem großen Stand vertreten. Am Samstag um 18:30 Uhr findet zudem eine Erdbeben-Charity-Veranstaltung auf der Messe statt. Mit dabei sind neben dem Vorsitzenden der Islamischen Gesellschaft etwa auch Landesrat Christian Gantner und Vertreter der Such- und Rettungeinheit SARUV Austria.