Tuononen verstärkt Lustenaus Trainerteam

Der 55-jährige Finne wird sich in der kommenden Saison als Trainer um die Torhüter des EHC Lustenau kümmern.

Unter anderem war er bereits Torhüter-Trainer in der SM-Liiga in Finnland, beim SC Bern sowie bei den finnischen U17- und U18 Nationalteams.

In den Saisonen 2005 bis 2009 war er als Trainer der finnischen U17- und U18 Nationalteams im Einsatz. Nach einem weiteren Jahr Nachwuchstrainer bei Jokerit (U20) wechselte er als Torhüter-Trainer bzw. als Team Manager zum 17-fachen finnischen Meister Tappara Tampere (höchste Liga in Finnland). In der Saison 2019 wechselte er zum SC Bern in die Schweiz, wo er zwei Saisonen als Torhüter-Trainer engagiert war und mit seinem Team den Schweizer Meistertitel erringen konnte. Nach einer weiteren Saison in Finnland kann nun der EHC Lustenau die Verpflichtung von Tuononen vermelden.