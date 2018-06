Tunesien als nächste Reifeprüfung für Belgien

Auf die als Geheimfavorit gehandelte belgische Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag (14.00 Uhr MESZ) im Moskauer Spartak-Stadion die nächste Reifeprüfung.

Die Hoffnungen ruhen dabei unter anderem auf Eden Hazard. Der Chelsea-Profi ist Kapitän, Vertrauensmann für viele Mitspieler, aber auch harter Kritiker. So berichtete der Offensivakteur, wie er Stürmerstar Romelu Lukaku in der Pause der Panama-Partie kritisiert hatte. “Er hat sich in der ersten Hälfte versteckt. Es ist nicht einfach, mit einem Mann weniger zu spielen. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen.”

Tunesier setzen auf Offensive

Im Duell mit den “Three Lions” erspielten sich die Afrikaner keine einzige echte Torchance, ihr Tor resultierte aus einem unnötigen, von Kyle Walker verschuldeten Elfmeter. Nun will Teamchef Nabil Maaloul mehr Wert auf die Offensive legen, zumal er bei den Belgiern Schwächen in der Defensive ortete. “Ihre Verteidigung ist langsam. Wir werden versuchen, das auszunützen”, kündigte der Coach an, der auf den an der Schulter verletzten Goalie Mouez Hassen verzichten muss.