Tuncer Murat Cihan verhinderte Massaker in Kirche

In einem mutigen Akt des Widerstandes verhinderte Tuncer Murat Cihan, ein Besucher der Kirche "Santa Maria Draperis" in Istanbul, ein geplantes Massaker.

Zwei Angreifer starteten am 28. Januar 2024 während einer religiösen Zeremonie einen bewaffneten Angriff auf eine italienische Kirche in Istanbul, wobei eine Person ums Leben kam.

Selbstloses Opfer inmitten eines Anschlags

Istanbul – Ein gewöhnlicher Gottesdienst in der Kirche "Santa Maria Draperis" verwandelte sich in eine Szene des Schreckens, als zwei maskierte Männer das Gotteshaus stürmten. Tuncer Murat Cihan, ein 52-jähriger Kirchenbesucher, stellte sich den Angreifern entgegen und wurde dabei tödlich getroffen.

Dieses Foto zeigt eine Gesamtansicht und den Glockenturm der Kirche Santa Maria nach einem Angriff in Istanbul am 28. Januar 2024.

Augenzeugenberichte des tragischen Geschehens

Überwachungskameras zeichneten den Vorfall auf: Cihan wurde zuerst niedergeschlagen und dann erschossen. Seine mutige Konfrontation mit den Angreifern brachte deren Plan durcheinander und gab den anderen Gottesdienstbesuchern die Chance, sich in Sicherheit zu bringen.

Kazim Aydemir (r.), Onkel des Opfers, trauert vor der Kirche Santa Maria, als türkische Anti-Aufruhr-Polizisten nach einem Angriff in Istanbul am 28. Januar 2024 die Straße blockieren.

Trauer um einen unschuldigen Helden

Rückblick eines Geistlichen

Massimiliano Palinuro, das geistliche Oberhaupt der katholischen Kirche von Istanbul, beschreibt Cihan als einen regelmäßigen Besucher, der am Tag des Vorfalls unmittelbar vor den Angreifern die Kirche betrat. Sein mutiger Ausruf "Was macht ihr hier?" habe die Angreifer überrascht und so ein mögliches Massaker verhindert.