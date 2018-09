Türkischer Fußball-Klub verkaufte Spieler für Ziegenherde

Aus Geldnot hat der türkische Klub Gülspor Spieler verkauft, um mit dem Geld eine Herde Ziegen zu erwerben.

Das ist mal eine kreative Idee. Gülspor selbst sieht sich als Ausbildungsverein für Fußball-Talente. Und in der Not, in dem Fall Geldnot, wird man offensichtlich sehr kreativ. Um die laufenden Kosten des Fußballbetriebs decken zu können, hat der Verein 18 Eigenbauspieler an andere Teams verkauft, wie die Hürriyet berichtet.