Türkis-Grün: Modernes Modell oder waghalsiges Experiment?

Johannes Rauch, Landessprecher der Vorarlberger Grünen, diskutierte am Sonntag bei "In Zentrum" des ORF unter anderem mit FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Bevor am Montag der Beschluss der ÖVP zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekannt gegeben wurden, diskutierten Johannes Rauch, Norbert Hofer, Stefan Schnöll (Bundesobmann Junge ÖVP) und Eva Linsinger (Journalistin, „profil“ ) bei Claudia Reiterer in der ORF-Sendung "Im Zentrum" wie erfolgsversprechend eine türkis-blaue Regierung überhaupt sein könnte.

Schwarz-Grün wäre auf Bundesebene etwas völlig Neues, in manchen Bundesländern gibt es eine solche Zusammenarbeit aber bereits, zuletzt wurde in Vorarlberg ein solches Bündnis erneuert.