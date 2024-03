Tubô Saal Andelsbuch: Ich, Judas, der Sündenbock

Peppe Mairginter aus dem Südtirol ist nach zwei eindrücklichen Aufführungen 2017 in der Parkhalle wieder in der Rolle als „Judas“ zu Gast beim Theaterverein Egg.

Viele kennen Peppe auch schon von der Eröffnung des internationalen Amateurtheaterfestival 2004 – Egg ist Bühne. Er begeisterte damals mit der Südtiroler Männergruppe „Teatrum Perpetuum Mobile“ im Stück „Stuhlgang“ das Publikum im Theaterzelt am Ampuls-Parkplatz. Für viele ebenfalls unvergesslich.

Der Blickwinkel auf den vermeintlichen Verräter Judas hat sich in denen letzten Jahren grundlegend verändert. Das beruht auch auf Ungenauigkeiten und Fälschungen in den Übersetzungen innerhalb der letzten 2000 Jahre. Die Wiederaufnahme der Verteidigungsrede des Judas ist also nur folgerichtig.