TTC Kennelbach stellt die beste Bundesligamannschaft

Der Hofsteigverein führt die Tabelle in der Tischtennis Bundesliga an

Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen kam es endlich zum lang ersehnten ersten Heimspiel der Saison. Gegner war am Sonntag um 10 Uhr die Mannschaft aus St. Urban in Kärnten. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen wurde die Aufstellung etwas umgestellt und so eröffnete Miro Sklensky gegen Patrick Keuschnig. Unser Routinier hatte mit der Nummer drei der Gäste keine Probleme und stellt souverän auf 1:0 für Kennelbach. Im anschließenden Spiel bekam es Maxime Dieudonné mit der Nummer eins der Kärntner, Tilen Cvetko, zu tun. Leider eine klare Sache für den Slowenen der für den Ausgleich sorgte. Von nun an folgte ein Highlight dem anderen. Das Spiel zwischen Istvan Toth und Nikola Horvath ging über die volle Distanz und war von schnellen und langen Ballwechseln geprägt. Am Ende setzte sich die Routine von Istvan durch und wir gingen mir einer 2:1 Führung ins Doppel. Im Doppel standen sich erwartungsgemäß die vier Legionäre gegenüber. Nach einem klaren ersten Satz für Kennelbach setzten sich Sklensky/Toth auch im zweiten Satz gleich zu Beginn deutlich ab. Doch plötzlich war ihr Rhythmus gebrochen und die Gegner kamen immer besser ins Spiel. Nur eine unglaubliche kämpferische Leistung und atemberaubende Rückhandschläge von Miro Sklensky verhalfen unseren beiden Routiniers dann im fünften Satz doch noch zum Sieg. Somit stand es 3:1 für Kennelbach und im anschließenden Einzel trafen die beiden noch ungeschlagenen Miro Sklensky und Tilen Cvetko aufeinander. Die Fans freuten sich schon auf ein spannendes Spiel und genau das bekamen sie geboten. Erneut ging das Match über die volle Distanz und erneut siegte die Routine gegen die Jugend. Das 4:1 Endergebnis klingt zwar recht deutlich, die Spiele waren aber denkbar knapp.