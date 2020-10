TTC Kennelbach liegt an der Tabellenspitze

Starker Saisonbeginn in der Bundesliga für den Hofsteig-Tischtennisclub

Am Sonntag trat unsere Mannschaft coronabedingt in Salzburg gegen Kuchl an. Der bisherige Spitzenreiter hat mit Mate Moricz einen absoluten Topspieler in seinen Reihen. Den Auftakt machte abermals unser Youngster Maxime Dieudonné. Leider erwischte er nicht seinen besten Tag und musste sich recht klar mit 0:3 geschlagen geben. Miro glich mit einem deutlichen 3:0 Erfolg erwartungsgemäß aus. Nun standen sich Istvan Toth und Mate Moricz an der Platte gegenüber. Gleich wie am Vortag ging Istvan auch diesmal wieder über fünf Sätze und setzte sich am Ende mit all seiner Rutine durch. Im Doppel zeigten die beiden erneut warum sie eines der stärksten Doppel der Liga sind und stellten mit einem klaren 3:0 Erfolg auf 3:1. Wie bereits das gesamte Wochenende zeigte sich Miros Sklensky auch im Spiel gegen Lukas Seidl in bestechender Form und holte wie am Vortag den entscheidenden Punkt zum 4:1 Auswärtssieg gegen Kuchl.