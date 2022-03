TSV Hartberg fordert EL-Teilnehmer LASK Linz

Mit dem Spiel der Steirer gegen die Oberösterreicher wird der 2. Spieltag für die Qualifikationsgruppe der Bundesliga abgeschlossen.

Bundesliga 2021/2022, Qualifikationsgruppe, 2. Spieltag: SV Ried – SCR Altach 1:2 (1:0); WSG Tirol – FC Admira Wacker 0:0; TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag 14.30 Uhr;

Tabelle Qualifikationsgruppe Bundesliga: 1. LASK Linz 15; 2. Ried 14; 3. Admira Wacker 14; 4. Hartberg 12; 5. Tirol 12; 6. Altach 10;

Der Ticker vom Spiel TSV Hartberg vs LASK Linz

TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag, 20.03.2022, 14:30 Uhr

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den LASK seit vier Spielen ungeschlagen (2S 2U) – erstmals. Von den ersten sechs Duellen verloren die Steirer vier (1S 1U).

Der LASK traf in der Bundesliga in allen 10 Spielen gegen den TSV Hartberg (insgesamt 21-mal). Die Linzer Athletiker trafen zuvor nur gegen den SC Austria Lustenau in den ersten 10 BL-Duellen, sogar in allen 12. Aber auch Hartberg traf in neun der 10 Duelle, nur im ersten Aufeinandertreffen blieben die Steirer torlos (0:1).

Der LASK gewann zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen die WSG Tirol mit 6:0 und stellte damit seinen höchsten Sieg in der Bundesliga ein (zuvor jeweils 6:0 am 21. April 1984 gegen St. Veit und am 30. November 1985 gegen Eisenstadt). Mehr Tore erzielten die Linzer Athletiker in der Bundesliga nur am 19. Oktober 2019 gegen Mattersburg (7:2).

Der LASK verlor nur eines der letzten sieben Spiele (4S 2U) in der Bundesliga. Eine derartige Serie gelang dem Linzer ASK zuletzt zum Jahresende 2020 (Oktober bis Dezember – damals 5S 2U 1N). Zum zweiten Mal gewann der LASK den Auftakt der Gruppenphase – zuvor 2018/19 gegen den WAC (3:0).