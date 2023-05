TSV Hartberg braucht gegen WSG Tirol drei Zähler

Qualifikationsgruppe, 6. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Hartberg vs Tirol

TSV Hartberg – WSG Tirol Samstag 17 Uhr

Die WSG Tirol ist in dieser Saison der Bundesliga gegen den TSV Hartberg weiterhin ungeschlagen (2S 1U) verlor aber nach fünf BL-Siegen in Folge gegen die Oststeirer erstmals wieder Punkte. Fünf BL-Siege in Folge gelangen den Tirolern gegen keinen anderen BL-Gegner. Insgesamt holte die WSG sechs BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den RZ Pellets WAC.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga vier der fünf Auswärtsspiele gegen den TSV Hartberg (1N) – gegen keinen anderen Klub so viele.

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen (1S 3U) – erstmals so lange in dieser Saison und zuletzt im Oktober 2021 so lange (damals auch 4 Spiele). Die Hartberger verloren nur ein Spiel in der Qualifikationsgruppe – kein Team weniger.

WSG-Tirol-Spieler Tim Prica erzielte beim 1:1 gegen TSV Hartberg sein achtes BL-Tor – Bestwert bei den Tirolern in dieser Saison der Bundesliga. Drei der acht Tore waren verwandelte Elfmeter – kein Spieler traf in dieser BL-Saison häufiger per Elfmeter (wie Tadic und Irving). Zwei seiner acht Tore erzielte er gegen Hartberg (wie gegen Klagenfurt) – gegen kein Team mehr.