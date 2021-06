Tschutta: Neuer Trainer in Lustenau, Dornbirn und Vorderland auf der Suche

In der 35. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um den neuen Trainer von Austria Lustenau sowie die Suche von FC Dornbirn und FFC Vorderland nach einem neuen Coach.

In der 35. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um den überraschenden neuen Trainer von Austria Lustenau, die Suche nach einem neuen Coach bei FC Dornbirn und FFC Vorderland sowie die aktuellen Transfernews.

NEUE AUFGABE

Der SC Austria Lustenau präsentiert am Freitag Markus Mader (53) als neuen Trainer der Grün-Weißen.

Markus Mader wechselt vom FC Dornbirn zum SC Austria Lustenau. Der 53-jährige war in Dornbirn seit Juli 2017 im Amt und hat die Dornbirner von der Regionalliga in die 2. Liga geführt. In der vergangenen Saison erreichte er mit den Rothosen einen starken 7. Platz.

Zuvor war Mader Trainer bei diversen Vorarlberger Clubs wie Egg, Feldkirch, Hard oder Langenegg.

Statement Markus Mader

„Ich habe in den vier Jahren in Dornbirn eine intensive und auch sehr erfolgreiche Zeit erlebt. Für mich ist aber jetzt der Punkt gekommen, an dem ich mich gerne einer neuen Herausforderung stellen möchte. Mit Beginn der Ausbildung für die UEFA Pro Lizenz war mir klar, dass ich im Profi-Sport Fuß fassen möchte. Ich bin dankbar, dass ich diese Chance bei der Austria erhalte und freue mich auf die Aufgabe.‘“ Cotrainer dürfte jemand vom Kooperationspartner Clermont Foot werden, Trainingsstart ist am 11. Juni.

ALTACHS ERSTER NEUER

Der 1. Sommerneuzugang des SCR Altach steht fest. Lukas Prokop (22) wechselt ablösefrei ins Rheindorf und verstärkt ab sofort die SCRA-Defensive. Zuletzt war der Linksverteidiger für die Young Violets Austria Wien in der 2. Liga im Einsatz.

Nach 15 Jahren bei FK Austria Wien wechselt Prokop erstmals in seinem Fußballerleben die Farben und unterzeichnet beim SCR Altach einen Vertrag über die kommenden zwei Jahre bis Sommer 2023, inklusive Option auf eine weitere Spielzeit.

TRAINERSUCHE IN DORNBIRN

Nach dem nicht geplanten Abgang von Trainer Markus Mader muss sich der FC Dornbirn um einen neuen Coach für die kommende Saison umsehen. Heiße Kandidaten sind der Holländer Eric Orie und Daniel Sereinig. Orie hat zusammen mit dem jetzigen FC Dornbirn Cotrainer Klaus Stocker schon beim einstigen Profiklub FC Lustenau 1907 schon erfolgreich zusammengearbeitet und könnte am Trainingsstart am 14. Juni zum zweiten Mal dies tun. Mario Jokic bleibt in Dornbirn. Aaron Kircher hat seine längjährige Freundin Lisa Maria Alge geheiratet.

TRAINERSUCHE IN VORDERLAND

Abschlusssieg zum Abschied für FFC Vorderland Trainerin Jessica Thies. Beim 4:3-Auswärtssieg in Mischendorf im Südburgenland saß die 26-jährige Übersaxnerin zum letzten Mal auf der Betreuerbank von Vorderland. Damit stellt das Team mit Kapitänin Lisa Maria Metzler auch einen neuen Vereinsrekord in der Bundesliga auf. FFC Vorderland beendet die vierte Saison im nationalen Oberhaus an der ausgezeichneten fünften Stelle. Nach 79 Minuten lag Vorderland im Südburgenland mit 2:3 noch zurück, als die Youngsterin Linda Natter in der Endphase mit einem Doppelpack doch noch Jubelstimmung aufkommenn ließ.Unter Jessica Thies gab es im Frühjahr drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Erst im Jänner dieses Jahres hatte Thies von Leandro Simonelli die FFC-Mannschaft übernommen. Nach neun Meisterschaftsspielen ist für Jessica Thies schon wieder Schluss. „Die Familie hat nun Vorrang. Sport und Familie lässt sich einfach nicht zu problemlos vereinbaren.“ Nun steht dann vorerst ihr sechsmonate junges Kind Leon im Vordergrund und der Sport rückt vorerst in den Hintegrund. Die Trainersuche läuft schon auf Hochtouren. Auch Cotrainerin Verena Müller wird im Sommer nicht mehr in dieser Funktion tätig sein. Die FFC Rekordspielerin kümmert sich nun ganz klar ihrer aktiven Laufbahn und die war im Frühjahr wieder ganz klar sehr gut:

HÖHENFLUG

Dreimal den neuen und alten Meister FC RB Salzburg hat die heimische Landesauswahl in den Heimspielen in Bregenz besiegt und sorgt für eine faustdicke Sensation. Die Unter-16-Mannschaft mit Trainer Helmut Hafner ist damit auch die beste Frühjahrs-Elf in dieser Altersstufe. Der Altacher Noah Bischof führt zusammen mit dem Admira Wacker Kicker Angelo Gattermayr die Torschützenliste der U-18-Jährigen von 15 Saisontoren an. Der Feldkircher Filip Milojevic kann mit einem Tor im letzten Spiel gegen Tirol zum Führenden Stefan Kordic aufschließen, Milojevic hat 13 Tore und Kordic 14 Treffer erzielt. Dabei lag die U-18 Truppe von Heinz Fuchsbichler gegen Salzburg mit 0:1 zurück, ehe der Lochauer Erkin Yalcin und der Rankweiler Thomas Baldauf die siegbringenden Treffer schossen. Auch die U-16-Mannschaft lag zurück, ehe noch ein 3:1-Erfolg am Ende zu Buche stand. Knapper 2:1-Erfolg der jüngsten Talente des Landes gegen Salzburg.

TRANSFERS

Noch keineswegs fußballmüde ist Ex-Austria Lustenau Publikumsliebling und Torschütze vom Dienst, Thiago de Lima Silva (37). Ab der neuen Meisterschaft schnürt der Stürmer für den Wälder Landesligisten FC Hittisau die Schuhe. Thiago wird auch als Cotrainer in Hittisau fungieren.

Mit dem Brasilianer Rafael Godoi Pereira (Riefensberg) zog der FC Götzis (1. LK) einen dicken Fisch an Land. Neu im Möslestadion sind Oguzhan Aydin (SW Bregenz), Alexander Kassin (Frastanz) und Lukas Bertsch (Altenstadt).

