"Tschutta": Lizenz-Wettlauf mit der Zeit für die Austria

In der 28. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die verweigerte Lizenz von Austria Lustenau, FC Dornbirn ist zweitstärkste Profimannschaft in Vorarlberg und SCR Altach mit neuem Sportdirektor.

In der 28. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um die Profiklubs SCR Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn. Neue Aufgabe für Trainer Lassaad Chabbi in Marokko und Amateurklubs planen schon für die nächste Saison.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

Der Live-Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs Kapfenberg

Sportlich? Im Heimspiel gegen Kapfenberg am Freitag 18 Uhr ist für das stark ersatzgeschwächte Austria Lustenau Wiedergutmachung angesagt. Fast ein gesamtes Team hat zuletzt 0:2 in Dornbirn gefehlt und enttäuschte auf allen Linien.

Der Liveticker vom Spiel SV Lafnitz vs FC Mohren Dornbirn

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SV Ried vs SCR Altach

Vier von sechs Partien unter Neocoach Damir Canadi hat SCR Altach gewonnen. Jetzt warten die Tage der Wahrheit auf die Rheindörfler. Am Samstag gastiert man in Ried, am Dienstag kommt Schlusslicht Admira Wacker in die Cashpoint-Arena. Mit zwei Siegen könnte Altach den Klassenerhalt schon vorzeitig fixieren. Die Lizenz für die kommende Meisterschaft haben die Rheindörfler in 1. Instanz erhalten.