Tschutta: Die Rückkehr der Zuschauer und Gastronomie

In der 33. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um den Saisonabschluss von Altach, FC Dornbirn und Austria Lustenau plus den Auftakt im Nachwuchsfußball, Frauen-Spitzenfußball mit Abstiegssorgen in Vorderland und Rankweil, Akademie Vorarlberg und die Transfernews im Unterhaus.

TAUSEND ZUSCHAUER UND GASTRONOMIE

Im Heimspiel von FC Mohren Dornbirn gegen FAC Wien könnte erstmals wieder Normalität auf der Birkenwiese einkehren.

Entscheidung obliegt nach einem schriftlichen Ansuchen vom FC Mohren Dornbirn der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

Die schriftliche Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zwecks des schriftlichen Ansuchen vom Siebenten FC Mohren Dornbirn zum Saisonabschluss am Pfingstsonntag um 17 Uhr im Heimspiel gegen FAC Wien 1140 Zuschauer ins Stadion Birkenwiese lassen zu dürfen fehlt noch.

Auch das Ansuchen für eine Öffnung der Gastronomie im Pavillon und an den Außenständen im Stadion Birkenwiese am Sonntag steht von der Behörde (BH Dornbirn) noch aus. „Das ist eine annehmbare Kapazität und wir wollen der Mannschaft in den letzten 90 Minuten dieser Meisterschaft einfach das als großer Dank und als Krönung einer Megasaison ermöglichen und diese Atmosphäre schenken“, sagt FC Dornbirn Geschäftsführer für Finanzen, Andreas Genser. Im Vorverkauf beim Hauptsponsor Mohren im dortigen Mohren Lädele liegen bis Samstag 1140 extra gedruckte Eintrittskarten auf. Die Karten sind farblich getrennt. Auf der Tribüne der Birkenwiese sollen 280 Besucher Platz finden, auf den Sektoren C und D auf der ehemaligen Stehplatztribüne mit nur zugewiesenen Sitzplätzen 460 und 400 Fans. Der Gästesektor und der Platz hinter beiden Toren im Stadion bleiben leer, weil dort noch keine Sitzplätze vorhanden sind.

Als einziger Fußball-Profiklub in Vorarlberg kommt Dornbirn am letzten Spieltag in den Genuss von einer relativ hohen Anzahl an Anhängern. „Es ist eine Riesenherausforderung für den gesamten Verein. Wir appelieren an die Vernunft und Bereitschaft der Fans das vorgeschriebene Covid-19-Konzept auch umzusetzen“, so Genser.

Eigentlich haben Andreas Genser und Günther Stoss vom FC Mohren Dornbirn in Zusammenarbeit mit Dornbirn Stadtrat Julian Fässler und Stadt Dornbirn Mitarbeiter Jürgen Albrich das Konzept für die Birkenwiese schon vor vielen Monaten ausgearbeitet. Damals im letzten Jahr ging man von etwa 1500 Besuchern aus, jetzt zum Saisonabschluss sind es 1140. Es werden am Sonntag mindestens zehn Security Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Das neue Konzept für Pfingstsonntag hat der FC Dornbirn nochmals schriftlich bei der BH Dornbirn eingereicht. Andreas Genser, Clubmanager Oskar Mehlsack und Vorstandsmitglied Hanno Gmeiner sind Covid -19-Beauftragte. Eine Teststation vor der Birkenwiese wird es nicht geben. Gratiseintritt. „Ich tippe, dass mindestens 1000 Fans ins Stadion kommen“.

Die Mohrenbrauerei und die VKW Illwerke haben den FC Dornbirn schon im Vorfeld unterstützt. Ob es eine Registrierungspflicht im Outdoor-Bereich gibt, muss dann in der neuen Verordnung von der BH Dornbirn stehen. Ob die Gastronomie öffnen darf und ob 1140 Zuschauer ins Stadion Birkenwiese an Pfingstsonntag dürfen entscheidet die BH Dornbirn (Andreas Bohle). Das so viele Zuschauer wahrscheinlich wieder ins Stadion Birkenwiese können, liegt aber schon eine lange Zeit zurück. Am 1. März 2020 (0:4) gegen Wacker Innsbruck waren 1400 Fans live vor Ort auf der Birkenwiese.

Es wird eine Krönung einer Megasaison. Das letzte Heimspiel von FC Mohren Dornbirn gegen FAC Wien am Sonntag um 17 Uhr ist der letzte Auftritt von Franco Joppi und Co. Dornbirn hofft das die drei Ausländer Tom Zimmerschied, Mario Jokic und Stefan Wächter auch im Sommer das Trikot der Rothosen anziehen.

ALTACH BLEIBT ERSTKLASSIG

Der SCR Altach wird auch im elften Jahr in Folge in der höchsten Spielklasse Österreichs spielen. In den letzten 90 Minuten trifft die Elf von Trainer Damir Canadi auswärts auf Admira Wacker. Es geht nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Die zwei Feuerwehrmänner Damir Canadi und Ex-Altach Coach Klaus Schmidt stehen sich nochmals gegenüber. Im Sommer könnte Andreas Herzog bei der Admira als neuer Trainer fungieren.

NACHWUCHSMEISTERSCHAFT

Revival im Nachwuchsfußball auf Landesebene. An Pfingsten startet die Meisterschaft im gesamten Nachwuchsfußball. Von den Unter-9- bis Unter-18-Jährigen wird wieder um Punkte gespielt. Die Saison dauert bis Ende Juni.

SCHLUSSLICHT

Gut, dass die Meisterschaft in der 2. Liga mit Riesenschritten dem Ende zugeht. Die Lustenauer Austria spielt am Sonntag um 17 Uhr auswärts in Lafnitz. Der Austria droht zum Saisonende sogar der letzte Tabellenplatz, wenn Horn und Young Violets Austria Wien punkten.

LETZTMALS IN RÖTHIS

Zum letzten Mal absolviert der FFC Vorderland das Heimspiel am Sportplatz in Röthis. Zum Heimabschluss kommt Wacker Innsbruck am Samstag 14 Uhr. Ab dem Sommer spielen die Vorderländerinnen mit SCR Altach in einer neuen Spielgemeinschaft die Heimspiele in der Cashpoint-Arena.

ZITTERN

Die Rankweiler Frauen zittern noch um den Verbleib in der 2. Liga. Das Heimspiel gegen Neusiedl am See am Sonntag um 11 Uhr auf der Gastra müssen die Rot-Weißen unbedingt gewinnen um den Klassenerhalt zu schaffen. Im nächsten Jahr wird vermutlich FC Dornbirn Frauen auch der 2. Liga angehören, aber die Rothosen müssen noch Relegation gegen den Tiroler Meister spielen.

OBERÖSTERREICH

Das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison bestreiten die Akademie Vorarlberg Teams in Ried in Oberösterreich.

TRANSFERS

Die letzten fünf Jahre spielte der Exprofi Julian Erhart (29) für den VN.at Eliteligaklub Hella Dornbirner SV. Im Herbst 2020 wird der gefährliche Offensivkicker eine schöpferische Pause einlegen. Der Linksfüßer war in den letzten fünf Saisonen maßgeblich am sportlichen Erfolg beteiligt. 78 Meisterschaftstreffer, davon 27 Tore in der Vorarlbergliga in der Saison 2016/2017, und das Tor des Jahres im ÖFB Cup gegen die Profis von Admira Wacker.

Herber Verlust für Eliteligaklub Fc Rotenberg. Der Deutsche Torgarant Michael Schmid verlässt die Wälder in Richtung Wangen nach Deutschland.

Nur wenige Tage nach dem Trainer Jürgen Maccani den Vorarlbergligaklub poolfolio SC Fußach in Richtung FC Rotenberg verlassen hat, hat der Rheindeltaverein mit Pablo Chinchilla (42) schon den Nachfolger präsentiert.