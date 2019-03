"Tschutta": Der Liga-Dauerbrenner FC Wolfurt ist der große Gejagte

In der zehnten Ausgabe von "Tschutta" dreht sich alles um den Frühjahrsauftakt in der Vorarlbergliga und der Regionalliga West sowie speziell um VL-Winterkönig FC Wolfurt.

“Tschutta” – so heißt die VOL.AT-Videoserie mit Reporter Thomas Knobel, in der sich alles um das runde Leder dreht. In der bereits zehnten Ausgabe widmet sich Thomas Knobel dem Rückrundenstart in der Regionalliga West und in der Vorarlbergliga. Speziell analysiert wird Vorarlbergliga-Spitzenreiter Wolfurt, die seit der Gründung der Vorarlbergliga in dieser Leistungsstufe spielen.