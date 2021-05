Tschutta: Austria Lustenau braucht einen neuen Coach

In der 31. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um das verfrühte Ende von Austria Lustenau Coach Alexander Keine und Abstiegsfragen in der Bundesliga mit SCR Altach und in der 2. Liga.

In der 31. Ausgabe von „Tschutta 3.0“ dreht sich alles um die Entlassung von Austria Lustenau Trainer Alexander Kiene und Cotrainer Tamas Tiefenbach, das Aufstiegsszenario im Unterhaus und das Thema Abstieg in der Bundesliga und 2. Liga. Transfernews im Amateurfußball runden die Sendung ab.

Ab sofort wieder zurück: Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

“Tschutta 3.0” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

BEURLAUBUNG

Austria Lustenau hat Cheftrainer Alexander Keine nach einer bislang enttäuschenden Saison vorzeitig beurlaubt. Auch Cotrainer Tamas Tiefenbach wurde von seiner Funktion entbunden. Zuerst das Zittern und Bangen um die Lizenz für die 2. Liga. Jetzt der sportliche Paukenschlag. Nach neun Niederlagen in dreizehn Frühjahrsspielen zog Austria Lustenau die Reißleine. Alexander Kiene wurde nun beurlaubt. Eigentlich hätte der 43-jährige Deutsche noch ein Jahr Vertrag. 27 Meisterschaftsspiele saß Kiene auf der Trainerbank der Lustenauer Austria. 15 Mal hat Kiene mit der Austria verloren, eine ernüchternde Bilanz. Die Zusammenarbeit ist vorzeitig zu Ende. Die letzten vier Spiele betreuen nun interimistisch Sportdirektor Alexander Schneider und Michael Kopf die Grün-Weißen.

Im Heimspiel gegen Amstetten am Samstag 14.30 Uhr hofft das Interimsduo auf einen Heimerfolg. Am Mittwoch gastiert Lustenau beim Grazer AK (18.30 Uhr).

KEINE ABSTEIGER

In der Saison 2020/2021 gibt es wieder keine Absteiger aus der 2. Liga. Austria Lustenau und FC Dornbirn bleiben zweitklassig. Die Erleichterung ist bei beiden Vorarlberger Klubs riesengroß. Dornbirn ist vier Spieltage vor Schluss Dreizehnter und Austria Lustenau ist Vierzehnter und Drittletzter.

TALFAHRT

Neun Mal von den letzten elf Partien hat der FC Dornbirn verloren. Nur zwei Siege gegen Horn und Austria Lustenau konnten die Rothosen im Frühjahr erreichen.

Im Auswärtssspiel am Samstag 14.30 Uhr bei Young Violets Austria Wien will Dornbirn endlich wieder siegen. Am Donnerstag 13. Mai folgt das Heimspiel gegen Steyr (10.30 Uhr). Der starke Verteidiger Mario Jokic wird mit Austria Lustenau in Verbindung gebracht.

ABSTIEGSANGST

Viermal in Serie konnte SCR Altach zuletzt nicht mehr gewinnen. Altach will seinem Trainer Damir Canadi an seinem 51. Geburtstag ein doppeltes Geschenk machen. Gegen Austria Wien (Samstag 17 Uhr) vor 100 Fans muss dringend ein Erfolg her. Auch im Auswärtsspiel am Dienstag beim Schlusslicht St. Pölten ist man zum Punkten verdammt (18.30 Uhr).

JUBILÄUM

Jasmine Kirchmann bestreitet mit FFC Vorderland bei Sturm Graz am Sonntag ihr 50. Spiel in der Bundesliga. Die Rollen sind aber klar verteilt: Die Steirer sind klarer Favorit. Vorderland will aber überraschen.

14 AUFSTEIGER

Das sind die fixen Aufsteiger bei Fortsetzung der Meisterschaft 2020/2021 im Vorarlberger Amateurfußball

Vorarlbergliga: SC Admira Dornbirn, FC Brauerei Egg; 1. Landesklasse: SPG Burtscher Großwalsertal, Fliesen Jams FC Riefensberg; 2. Landesklasse: Mevo FC Schwarzenberg, FC Raiffeisen Au, Cashpoint SCR Altach 1b; 3. Landesklasse: poolfolio SC Fußach 1b, Hella DSV 1b; 4. Landesklasse: SW Bregenz 1b, Intemann FC Lauterach 1c, Erne FC Schlins 1b; 5. Landesklasse Unterland: SV Gaißau 1b; Frauen Vorarlbergliga: FC Dornbirn; 14 Aufsteiger fix, neun werden noch gesucht;

TRANSFERS

Jubilar FC Höchst (100 Jahre) hat mit Julian Rupp einen Goalgetter geholt. Christian Mendes ist neuer Bezau-Trainer. Hard setzt auf drei Brasilianer im Angriff. Kristian Krause wird neuer FC Dornbirn Juniors Coach. Alle Transfers auf Ländlekicker.vol.at