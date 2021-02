"Tschutta 3:0": Trainerstuhl wackelt, neue Legionärinnen

In der 22. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die Trainerdiskussion in Altach und die Sensationstransfers im Frauenfußball von Vorderland und FC Dornbirn.

In der 22. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um die sportliche Krise in Altach, den Start in der 2. Liga mit Lustenau und Dornbirn, die sensationellen Transfers im Amateurfußball und den neuen Trainer in Haselstauden.