"Tschutta 3.0": Wenig Fans, keine Gastronomie im Stadion

In der zehnten Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die neuen Verordnungen für die Ländleklubs. Die knapp 70 Vereine stoßen immer mehr an die Grenzen. Zum Teil können auf den Fußballplätzen nicht einmal die Wirtschaftsstände und das Klubheim für die Besucher öffnen. Und ab sofort dürfen nur maximal 250 Zuschauer zu den Spielen im Amateurbereich. Vorschau auf die Heimspiele von Altach und Austria Lustenau sowie die Schlager in den verschiedensten Ligen des Landes.

In der zehnten Folge widmet sich Thomas Knobel den großen Schwierigkeiten für die Vereine nach den neuen Verordnungen der Bundesregierung im Profi- und Amateurfußball. So dürfen immerhin 3000 Fans zum Heimspiel von SCR Altach gegen WSG Tirol am Samstag, 17 Uhr in die Cashpoint-Arena. Austria Lustenau darf im Heimspiel gegen LASK Juniors OÖ weder den VIP-Bereich noch die Wirtschaftsstände im Planet Pure Stadion öffnen. Nur 500 Zuschauer sind beim Spiel der Lustenauer Austria vorgesehen. FC Mohren Dornbirn gastiert in Amstetten und will sich für die letzte 0:4-Pleite revanchieren.

In der VN.at Eliteliga Vorarlberg kommt es zum großen Showdown zwischen Tabellenführer Lauterach und dem Zweiten Hohenems. Bregenz empfängt Rotenberg. Wolfurt trifft auf Austria Lustenau Amateure, Rankweil hat im Derby Röthis zu Gast.

Im Wälderderby treffen nach dem VFV Cup nun erneut Bezau und Bizau in der Vorarlbergliga Meisterschaft am Samstag 16 Uhr aufeinander. Spitzenreiter Admira Dornbirn muss zum FC Lustenau (Samstag 16 Uhr).

