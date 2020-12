"Tschutta 3.0": Von Pleiten bis zur Rückkehr von Zellhofer nach Altach

In der 18. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die Erfolgslosigkeit von SCR Altach und die beiden Zweitligisten Austria Lustenau und FC Dornbirn.

In der 18. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um das Schwarze Wochenende der drei Vorarlberger Profivereine SCR Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn. Jetzt warten am kommenden Spieltag aber durchaus lösbare Aufgaben.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

Mehr als sechs Jahre war Georg Zellhofer Sportdirektor und Trainer beim SCR Altach. Nun kehrt der 60-Jährige als Sportdirektor mit SKN St. Pölten am Samstag 17 Uhr in die Cashpoint-Arena zurück. Im letzten Geister-Heimspiel des Jahres 2020 will Altach drei Punkte einfahren und gerade in dieser schwierigen Situation wäre das goldwert. Dann warten noch die unangenehmen Auswärtsspiele in Ried und Hartberg. Der Tabellenelfte Altach hat schon fünf Zähler Rückstand auf den Zehnten.