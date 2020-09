"Tschutta 3.0": Vier Vereine schon in Quarantäne, jetzt droht das große Chaos

In der siebten Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die VN.at Eliteligaklubs VfB Hohenems und SW Bregenz mit dem Terminchaos aufgrund von positiven Covid-19-Fällen, zwei VL-Vereine SC Göfis und FC Lustenau sind auch in Quarantäne sowie allen Fakten und News im Profi- und Amateurfußball.

Ab sofort wieder zurück: Die Vorschau und Rückblick mit den Highlights vom Profi- und Amateurfußball für das Fußball-Wochenende von Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

In der siebten Folge widmet sich Thomas Knobel den Vereinen VfB Hohenems, SW Bregenz, SC Göfis, FC Lustenau mit großen Problemen wegen der ausgesprochenen Quarantäne, dem letzten Probegalopp der Klubs Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn, den beiden Spielen in der Eliteliga Vorarlberg und Vorarlbergliga, dem neuen Koblach-Trainer Mario Ledetzky und dem Start im Frauenfußball mit FFC Vorderland, RW Rankweil und dem VFV Cup plus der Einberufung von zwei Talenten in die ÖFB Nachwuchs-Frauenauswahl.

CHAOS

Die gesamte Mannschaft von VfB Hohenems befindet sich unterschiedlich lang in Quaräntäne. Zwei Spieler sind mit dem Coronavirus infiziert. Ein Trainingsalltag ist in Hohenems frühestens Mitte nächster Woche möglich. Damit müssen die Grabherr-Schützlinge mehrere Spiele in der Eliteliga Vorarlberg und das ÖFB Cupspiel in Schwaz nachtragen. Auch SW Bregenz ist zum Zuschauen verdonnert. Ein Spieler war mit dem Virus infiziert ist aber inzwischen negativ. Das ÖFB Cupspiel gegen Salzburg wird nun am Mittwoch, 9. September, 20.25 Uhr nachgeholt. In der Meisterschaft droht den Bregenzern ein Terminchaos ebenso wie Hohenems. Mit SC Göfis ist ein dritter Ländleklub derzeit ohne Spiel- und Traininsbetrieb. Vorsichtshalber wurden einige Spieler von Göfis nach dem Cuspiel gegen Hohenems in Quarantäne geschickt. Das Vorarlbergligaspiel Alberschwende vs Göfis wurde abgesagt.

PROBEGALOPP

Eine Woche vor dem Meisterschaftsstart in der Bundesliga und in der 2. Liga testen Altach (in Greuther Fürth), Austria Lustenau (in Wil) und FC Dornbirn (gegen WSG Tirol Freitag, 16 Uhr, Birkenwiese mit Zuschauer) ein letztes Mal und proben den Ernstfall.

ZWEI SPIELE

Nur zwei Spiele finden in der Eliteliga Vorarlberg statt: Dornbirner SV empfängt Wolfurt (Samstag 17.30 Uhr), Rotenberg muss am Sonntag in Röthis (16 Uhr) antreten.

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2020/2021

7. Spieltag: Dornbirner SV – FC Wolfurt Samstag 17.30 Uhr, SC Röthis – FC Rotenberg Sonntag 16 Uhr; VfB Hohenems – SC Austria Lustenau Amateure abgesagt; FC Lauterach – SW Bregenz abgesagt

ZWEI SCHLAGER

Admira Dornbirn ist in der Vorarlbergliga das Team der Stunde mit fünf Siegen und dem Maximum an Punkten an der Tabellenspitze in der Vorarlbergliga. Die Klocker-Elf gastiert am Samstag um 17 Uhr in Feldkirch. Mit Fußach (4) und Bizau (3) gibt es ein zweiter Schlager (Samstag 17 Uhr).

Vorarlbergliga 2020/2021

6. Spieltag

FC Brauerei Egg – Intersport FC Schruns

Torfolge:

FC Lustenau 1907 – FC Nenzing abgesagt

Wälderhaus VfB Bezau – Maldoner Elektrotechnik FC Hard heute

Sportplatz Bezau, 16 Uhr, SR Müller

Blum FC Höchst – Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch heute

Rheinaustadion, 16 Uhr, SR Winsauer

SV frigo Ludesch – SV typico Lochau heute

Sportplatz Ludesch, 17 Uhr, SR Saskin

Sparkasse FC BW Feldkirch – SC Admira Dornbirn heute

Waldstadion Gisingen, 17 Uhr, SR Kojadinovic

poolfolio SC Fußach – Kaufmann Bausysteme FC Bizau heute

Stadion Müß, 17 Uhr, SR Karagic

Holzbau Sohm FC Alberschwende – IPA SC Göfis abgesagt

Ein neuer Termin steht noch nicht fest

NEUER TRAINER

Landesligaklub FC Koblach hat einen neuen Trainer: Mario Ledetzky folgt Thomas Kirchmann.

AUFSTIEGSHELDIN FEHLT

In den Frauenligen in Österreich und in Vorarlberg startet an diesem Wochenende die Meisterschaft. Ohne Aufstiegsheldin Ysaura Viso muss Bundesligaklub FFC Vorderland auskommen. Vorderland spielt zum Auftakt in Bergheim. Rankweil muss in der 2. Liga nach Krottendorf. In der Vorarlbergliga sind nach dem Rückzug von Kennelbach nur noch sieben Klubs dabei.

NATIONALTEAM

Die Lauteracherin Patricia Pfanner und Carina Brunold vom FC Dornbirn wurden für das Trainingslager in Vorarlberg und die beiden Länderspiele gegen die Schweiz in das ÖFB U-19 Nationalteam einberufen.

Am Mittwoch, 9. September gibt es noch die Auslosung für die 3. Runde im VFV Cup. Nächste Woche gibt es im Amateurfußball wieder eine englische Woche in allen Spielklassen des Landes.

FUSSBALL IN VORARLBERG

