"Tschutta 3.0": Profi- und Amateufußball kämpft ums Überleben

In der zwölften Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um den Überlebenskampf der rund 70 Vorarlberger Fußballvereine im Profi- und Amateurfußball. Ab der Vorarlbergliga bis zur 5. Landesklasse naht das Ende in diesem Jahr. Die Topspiele und die News aller Ligen den Landes.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

Noch lebt der Fußball. Aber das runde Leder kämpft ums Überleben. Das haben die vergangenen Wochen eindeutig unter Beweis gestellt. Doch die ab Freitag geltenden Einschränkungen sorgen beim Verband und den Vereinen für noch größere Unsicherheit, sogar Existenzängsten. Die Schere zwischen Profi- und Amateurfußball ist weiter auseinandergedriftet. So muss ab sofort auch während dem Spiel nicht bis zum Sitzplatz ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Der Gastrobetrieb bei den Spielen ist eingestellt. Das Trinken und Essen muss jeder Besucher selbst mitbringen.

Mit einem Heimsieg gegen Admira Wacker will Schlusslicht SCR Altach endlich die rote Laterne abgeben. In der 2. Liga hat FC Mohren Dornbirn gegen Horn und Wacker Innsbruck Heimrecht. Zweimal in die Bundeshauptstadt Wien muss Austria Lustenau reisen und trifft auf Young Violets Austria Wien und Rapid Wien II.