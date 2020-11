"Tschutta 3.0": Krise in Altach, Freude in Lustenau und Dornbirn

In der 17. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die sportliche Krise beim SCR Altach.

In der 17. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um die sportliche Krise beim Bundesligist SCR Altach, Freude bei den Zweitligisten Austria Lustenau und FC Dornbirn und dem Entscheidungsspiel der österreichischen Frauennationalmannschaft in Altach.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

KRISE IN ALTACH

Spätestens nach der Blamage im ÖFB Cup Achtelfinale ist beim Bundesligist SCR Altach Feuer am Dach. In der Meisterschaft mit einem Sieg aus acht Meisterschaftsspielen Vorletzter und nun das unerwartete Aus im nationalen Pokalbewerb. Gegen den Viertligisten Vienna blamierte sich die Truppe von Trainer Alexander Pastoor und verlor mit 1:2. Der 54-jährige Niederländer sprach von einer skandalösen Leistung und das die Mannschaft ihn und den Klub im Stich gelassen haben. Die Luft für Pastoor als Coach der Rheindörfler wird immer dünner. Seit März 2019 sitzt er auf der Betreuerbank der Altacher. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert Altach in der Meisterschaft auswärts bei LASK Linz. Gegen die Oberösterreicher haben die Rheindörfler sechs der letzten sieben Partien verloren.