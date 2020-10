"Tschutta 3.0": Großes Ländlederby, Aus für Unterhaus

In der dreizehnten Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um das große Vorarlberger Derby in der 2. Liga und ein letztes Mal Fußball total im Unterhaus.

In der 13. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um das Vorarlberger Derby in der 2. Liga zwischen der SC Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn. Der letzte Auftritt für den Vorarlberger Amateurfußball vor dem wohl drohenden Aus. In Salzburg und im Burgenland hat der komplette Amateurfußball bis vorerst 15. November Pause, aber da wird sicher nicht mehr weitergespielt. Die Unterhaus Topspiele und die Neuaustragung im Bregenzerwald.

SONNTAGSMATINEE IN LUSTENAU

An Allerheiligen um 10.30 Uhr wird im Planet Pure Stadion das Vorarlberger Derby zwischen SC Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn angepfiffen. Nur 500 Zuschauer dürfen ins Stadion und müssen 90 Minuten einen Mund- und Nasenschutz tragen. Ein Gastrobetrieb gibt es auf keinem Fußballplatz des Landes mehr. Die Lustenauer Austria hat in sechs von acht Spielen am Sonntag vormittag das Spielfeld als Verlierer verlassen, Dornbirn hat zur Matinee drei Pflichtspiele verloren und kein Tor geschossen.

REKORDMEISTER

14 (!) Meisterschaftsspiele in Folge hat Rekordmeister SK Rapid Wien nicht mehr verloren. Am Sonntag im Allianz Stadion in Wien sind die Hütteldorfer gegen SCR Altach klarer Favorit. Die Rheindörfler sind Achter und kommen nach dem ersten Saisonsieg nach Wien.

EIN LETZTES MAL

Der letzte Spieltag im Herbstdurchgang in allen Unterhausligen sorgt nochmals für Fußball total. Salzburg und Burgenland hat den Amateurfußball schon vor Tagen eingestellt, der Plan sieht ein Comeback am 15. November vor, aber zur Zeit sicher nicht durchführbar.

AUFSTIEG

Mit einem Heimsieg gegen Austria Lustenau Amateure könnte VN.at Eliteliga Spitzenreiter VfB Hohenems den Aufstieg in die Regionalliga West fixieren. Im Spitzenspiel Bregenz gegen Lauterach fällt die Entscheidung um den zweiten Aufstiegsplatz. Rotenberg trifft auf Röthis. Wolfurt spielt gegen den Dornbirner SV.

TRAINER

Seit wenigen Wochen ist Elmar Bösch neuer Trainer beim Landesligist Schlins. Ein Sieg und zwei Remis stehen zu Buche. Jetzt trifft die Bösch-Truppe auf Koblach, wo er jahrzehntelang Spieler war und auch als ehrenamtlicher Funktionär tätig war.

HERBSTMEISTER

Admira Dornbirn, Großwalsertal, SW Bregenz 1b und Gaißau 1b sind schon Herbstmeister. Im Duell Au – Schwarzenberg (Samstag 14.30 Uhr) wird in der 2. Landesklasse der Winterkönig ermittelt. Schwarzenberg ist neunmal in Folge unbesiegt. Das Spiel Riefensberg – Thüringen wird neu ausgetragen (1. LK), das hat der STRUMA beschlossen.

