"Tschutta 3.0": Dornbirn fällt die Ausgangsbeschränkung auf den Kopf

In der 25. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um die Profiklubs Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn zur neuen Situation mit Zuschauer, der großen Problematik im Amateurfußball und Lassaad Chabbi dem neuen Trainer des Jahres 2020 in Tunesien

Laut der neuen Verordnung der Regierung dürfen bei den Heimspielen der drei Profiklubs Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn ab sofort maximal hundert Zuschauer in die Stadien. Allerdings fällt dem FC Dornbirn die Ausgangsbeschränkung bis 20 Uhr auf den Kopf. Die Heimspiele im Rahmen der 2. Liga der Rothosen gegen BW Linz (2. April) und vor allem das Nachbarschaftsduell gegen Austria Lustenau (13. April/Beginn 20.25 Uhr) beginnen erst am Abend und daher dürfen keine Zuschauer ins Stadion Birkenwiese rein. Erst im Auftritt der Rothosen gegen FC Juniors OÖ am 24. April (14.30 Uhr) sind 100 Anhänger dann im Stadion zugelassen. Die Gastronomie bleibt in den Stadien bis auf weiteres geschlossen.