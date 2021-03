"Tschutta 3.0": Amateurfußball hängt am seidenen Faden, Nachwuchs darf trainieren

In der 24. Ausgabe von "Tschutta-3.0" dreht sich das runde Leder um die großen Sorgen im Amateurfußball, die Trainings im Nachwuchs und alle News.

In der 24. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich alles um die großen Schwierigkeiten im Vorarlberger Amateurfußball, der Wiederaufnahme von Trainings im Nachwuchsbereich, die schweren Aufgaben der drei Profiklubs, die Heimpremieren von Vorderland und der Akademie Vorarlberg, den Trainerwechsel in Gaißau und das vierjährige USA Abenteuer für Magdalena Keck.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

Vor drei ganz schweren Aufgaben stehen die drei Vorarlberger Profiklubs Altach, Austria Lustenau und Dornbirn. Altach trifft auf LASK Linz (Samstag 17 Uhr). Austria Lustenau will gegen BW Linz (Freitag 18.30 Uhr) endlich siegen. Das stark ersatzgeschwächte Dornbirn gastiert in Klagenfurt (Samstag 14.30 Uhr) und will die Auswärtsstärke prolongieren.

Von 2012 bis 2014 war Bernhard Erkinger (40) schon Trainer beim SV Gaissau und führte den Rheindeltaklub in die Landesliga. Nun übernimmt der 40-jährige ehemalige FC Lustenau Sportchef wieder das Traineramt in Gaißau.

Jetzt folgt auch die Höchsterin Magdalena Keck (19) dem Ruf nach Amerika zu wechseln um dort mit einem professionellen Umfeld Schule und Sport zu verbinden. Anfang Juli dieses Jahres wird Magdalena Keck in den Bundesstaat Iowa mit rund 3,2 Millionen Menschen, genau in die State University in Ames reisen und dort für vier Jahre ein neues Zuhause finden. Sie ist in Iowa die einzige Österreicherin in dieser Universität.