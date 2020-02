"Tschutta 2.0" Alles zum Derby Austria Lustenau vs FC Dornbirn

In der dritten Ausgabe von „Tschutta-2.0“ dreht sich das runde Leder um das Derby zwischen Austria Lustenau und FC Mohren Dornbirn, das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr von SCR Altach und die Trennung mit Saisonende beim Westligist VfB Hohenems.

“Tschutta” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene. In der dritten Folge widmet sich Thomas Knobel dem Zweitligaderby zwischen SC Austria Lustenau und FC Dornbirn, das Auswärtsspiel von Altach in Mattersburg und das Ende der Ära von Peter Jakubec in Hohenems.

Das ist der Liveticker zum Spiel SC Austria Lustenau vs FC Mohren Dornbirn

Der Fünfte SC Austria Lustenau trifft am Freitag, 21. Februar, 19.10 Uhr, Planet Pure Stadion im Nachbarschaftsduell auf den Achten FC Mohren Dornbirn. Nach dem phantastischen Auftakt vor zwei Wochen im ÖFB Cup und dem Erreichen des Halbfinale will Austria Lustenau auch in der Meisterschaft einen Traumstart verbuchen. Die Lustenauer haben im Herbst mit 33 Gegentoren in 16 Spielen die meisten Treffer aller 16 Klubs einstecken müssen und wollen aus einer gesicherten Abwehr zum Erfolg kommen. Ronivaldo könnte nach seiner Verletzung der Erfolgsgarant zum Derbysieg werden. Das erste Duell im Sommer 2019 ging mit 3:1 an die Lustenauer. Im zweiten Aufeinandertreffen in Lustenau werden bis zu 5000 Zuschauer erwartet.