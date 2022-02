Tschernobyl von Russen eingenommen

Die russische Armee hat nach Angaben der ukrainischen Regierung das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl eingenommen.

83 Ziele zerstört

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die russische Armee habe 83 Land-gestützte ukrainische Ziele zerstört. Demnach seien alle militärischen Ziele am Donnerstag erreicht worden. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dauert nach Angaben aus Moskau unterdessen weiter an. "Die Spezialmilitäroperation wird fortgesetzt", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau.