Tschengla: Tschack Norris wartet auf die Downhill-Elite

An diesem Wochenende zeigen die MTB-Cracks im Bikepark Brandnertal ihr Können. Ein Course-Preview der Rennstrecke "Tschack Norris" von Vorarlbergs Aushängeschild Elias Schwärzler.

"Tschack Norris" präsentiert sich bei der Befahrung durch Elias Schwärzler in bester Verfassung. Im Rahmen des Auftakts für den iXS European Downhill Cup gastieren an diesem Wochenende die besten Nachwuchs-Downhiller aus ganz Europa am Bürserberg und messen sich auf der anspruchsvollen Strecke. Es ist sehr erfreulich, dass nach der einjährigen Pause aufgrund der Pandemie das erste Rennen der Serie zum Greifen nah ist. Zudem ist das Rennen international sehr gut vertreten.